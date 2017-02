Autres

Petite question vite fait : je suis pas loin de craquer pour préco une certaine console (ahem) et je voulais savoir s'il y en avait qui avaient déjà préco chez Auchan des consoles ? Le colis arrive bien en Day One si on prend la livraison normale ?J'ai juste préco une chose chez eux (le collectif de Zelda MM sur 3DS) et je l'avais bien reçu Day One avec la livraison normale, mais je voulais savoir si j'avais été chanceux ou non.Merci d'avance pour les réponses(Oh et sinon, si vous avez de bonnes offres pour la console avec Zelda BotW je suis preneur. Malheureusement je peux pas profiter de l'offre Fnac car je ne peux la prendre que en payement en 4 fois, et je peux pas sur la fnac).