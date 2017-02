Voici le Top France allant du 23 au 29 janvier 2017 d’après Gfk-SELL :Les jeux Resident Evil 7 fait son entrée dans les différents classements, tout comme Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue, Tales of Berseria fait son entrée dans le classement général, Dragon Quest VIII sur 3DS perd deux places et Pokemon Sun gagne une place dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/

