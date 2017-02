3 Mars 2017"R est une sensation de retour pour les développeurs. [...] Il symbolise Returns & Reborn, le retour et la renaissance, car ce jeu est un hommage à la SNES et au titre Super Bomberman 3. Mais cela signifie également Rangers, pour représenter le groupe diversifié et coloré de personnages Bomberman qui patrouillent la galaxie."

Who likes this ?

posted the 02/07/2017 at 10:07 AM by nicolasgourry