Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo France organise un concours pour fêter la sortie du jeu le 03 mars prochain sur WiiU et Nintendo Switch. Il sera possible de gagner, entre autres, une 3DS dédicacée par Eiji Aonuma. Toutes les formalités sont présentes sur l’article en lien…Source : https://twitter.com/NintendoFrance/status/828653462053384192