Actu

On ne peut pas dire que ça ait fait grand bruit, personnellement je viens tout juste d'en entendre parler alors que l'info date de plus d'un mois (le premier janvier pour être précis).Un simple Tweet laisse présager du pire pour le studio, ce dernier s'étant contenté d'une image et de deux mots: "Signing Off..." qui peut se traduire par "déconnexion", ou "fin d'émission". Doit on comprendre que c'est la fin de l'aventure pour le studio fondé en 2013? C'est ce qu'il semblerait au vu du 2013-2017 R.I.P qu'on peut lire dans la description du compte twitter. Un dénouement qu'on pouvait sentir arriver puisque les news sur leur site se faisaient rare ces derniers temps.Concernant Adr1ft, il s'agit d'un survival spatial sorti sur PC (compatible Occulus rift) et PS4. Une version Xbox One était prévue mais fut annulée suite à l'échec commerciale du jeu sur les deux autres supports. Souhaitons le meilleur aux développeurs pour la suite de leur carrière.