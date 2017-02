Actu

PS4

Xbox One

Développé par TicToc games et édité par 505 games, Adventure Pop est un puzzle game de type bubble crusher dans lequel vous incarnez la jeune capitaine Penelope qui part à la chasse aux trésors avec son groupe d'aventuriers.Au programme on nous promet une campagne solo de plus de 100 tableaux, du pvp un contre un locale et en ligne ainsi que des personnages avec des capacités spéciales à débloquer.Petite mise en garde cependant, qui dit Free 2 Play, dit micro transactions, donc attention quand vous irez du côté de la boutique du jeu.Vous pouvez dés à présent télécharger le jeu aux liens ci dessous: