Le magazine Time a eu la possibilité de faire un interview avec Shinya Takahashi , Directeur Général de la section Planification et Développement du Divertissement chez Nintendo, ainsi que de Yoshiaki Koizumi , un des principaux créateur des séries Zelda et Mario. Ces deux personnalités importantes à Nintendo se sont longuement exprimés sur la Nintendo Switch, son but, son origine, son possible avenir ... Bref tout un programme.



Comme je pense que cela peut vous intéresser, j'ai entièrement traduit l'interview. Cependant, je préviens d'avance que je suis loin d'être bilingue et que certaines parties restent flou pour moi. Il se peut donc qu'il y ai quelques erreurs mais l'essentiel est là. N'hésitez pas à aller voir la source et plutôt que de pester dans les commentaires, contribuez.





Yoshiaki Koizumi à gauche, Shinya Takahashi à droite

Bonus ! Pour ceux qui ont tout lu jusqu'au bout, petite update de la liste des jeux à venir sur Switch. En comparaison avec celle du 13 janvier









raconte KoizumiQuestionné sur le marketing d'abord ciblé "gamer" et ensuite plutôt orienté grand public, Takahashi répond :", dit Takahashi, réagissant à une question sur le jeu local comme philosophie officielle (pour une compagnie avec une histoire évitant soigneusement les philosophies officielles)." plaisante Takahashi, sur une question concernant le cycle de vie de la Nintendo Switch, s'il faut s'attendre à un cycle propre à une console de salon (nouvelle idée, nouvelle machine au bout de 5 ans minimum) ou une console portable (petits changements venant au fil des ans). "" rajoute Koizumi. "Koizumi envisage des scénarios dans lesquels, par exemple, vous vous réveillez le matin et peut-être vous trouverez un peu de temps pour jouer à un jeu sur votre téléviseur tout en prenant votre petit déjeuner. Ensuite, vous apportez votre Nintendo Switch avec vous sur votre trajet du matin au travail ou à l'école. "" dit-il. Il croit que si la Switch peut atteindre cet objectif, alors cela pourrait faire disparaître la scission entre "console de salon" et "console portable"." poursuit Koizumi. "" s'exprime Koizumi. "" raconte Koizumi. ""." rajoute Takahashi. ""." nous dis Takahashi. "" rajout Koizumi. "Tout comme le célèbre magicien (jamais en retard, ni en avance, juste pile à l'heure comme attendu), Nintendo voit sa Switch comme une console ni sous-puissante ou sur-puissante mais juste comme elle est exactement attendu des joueurs pour délivrer la meilleure expérience possible." nous réponds Takahashi lorsque nous lui demandons s'il pense que, la course aux meilleurs graphismes est en déclin chez Nintendo. "" rajoute Koizumi. "".