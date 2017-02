Voilà, en ce moment suite à la vision (et la deception) provoqué par l'épisode VII, je me relis dans le désordre les roman qui sont pour moi la vrai suite de Starwars, l'univers étendu maintenant appelé "Legend"



Et je vais donc vous faire quelques articles sur les plus gros monuments de cet UE Legend.



On commence donc par Le nouvel Ordre Jedi:Vecteur Prime, sortit en 1999.



Avant de parler du roman, on va parler du contexte et preciser en quoi consiste le "Nouvel ordre Jedi" afin de comprendre l'ambition du titre (et le titre de mon article).



1999 fut une année importante pour Starwars, comme vous devez le savoir, cette année là, sortait comme l'épisode 1, le début d'une nouvelle trilogie.



Mais en même temps, 1999 fut aussi l'année où les romans Starwars changèrent d'éditeur.



Pour marquer ces 2 changements majeurs, Lucasfilm decida qu'il fallait frapper un grand coup. Le précédent éditeur avait terminé son contrat sur un excellent titre écrit par l'auteur qui avait lancé l'univers étendu en 1991.

Ainsi le roman sorti en 1998 terminait la guerre contre l'Empire et en donnant une fin satisfaisante à tout les personnages.



Maintenant, il fallait frapper plus fort et vu qu'une nouvelle trilogie avec des nouveaux heros commençait au cinema, une nouvelle saga avec des nouveau heros commencerait aussi en roman. Et surtout, il fallait faire évoluer la série avec ses lecteur et offrir des romans plus sombres écrit par une nouvelle génération d'auteur.



Et pour donner encore plus de légitimité à cette suite, des réunions préparatoires avec Georges Lucas(qui s'impliquait rarement dans l'UE) eurent lieu.

De ces réunions, Lucas sorti 3 directives dont voici les 2 premières:

1.tuez un des personnage du casting principal, mais pas Luke.

2.Utilisez une race d'ennemis hermetiques à la force.



Le staff de Lucasfilm décida aussi de créer un comité chargé d'assurer la continuité de l'oeuvre(les auteur avant avaient des directives mais restaient assez libre) et decidèrent de faire ce que le précédent éditeur refusaient d'imposer a ses auteurs, se baser aussi sur les comics et les jeux videos.



C'est ainsi que les bases de Vecteur Prime et du "nouvel ordre Jedi" (le nom de la Saga) furent posées.



L'auteur du premier volume de la Saga, Vecteur Prime décida lui même des autres idée qui détermineront pour beaucoup la suite de la saga et dieu que ses idées sont bonnes.



Mais ça, parce que mon intro est devenu un article complet, je vous en parlerait demain.