comme certains le savent, la start up espagnoles gameband se lance dans la fabrications de montres intelligente



le nom de cette entreprises vous dit surement quelque chose car celle ci a produit une montres dédier a minecraft



celle ci a même décidé de signé une partenariat avec atari et terraria pour des éditions spéciales de leurs nouvelle montres intelligente



rendez vous le 8 février 2017 pour le lancement de la campagnes de sociaux financement sur kickstarter ou le produit sera mis en ventes a partir de 99.99$ (noté que le prix finaux sera beaucoup plus bas pour permettre aux moins onéreux de s'en procurer une a bas prix)



commentaires inutiles a m'envoyer: j’attends de voire le visuel et le concept avant de l'achetez