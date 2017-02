est un Bishônen bien gras avec des jeunes garçons représentant chacun un stéréotype du gay, et ce calqué sur les stéréotypes de la féminité dans Sailor Moon. Les héros partagent avec les Sailor Senshi leurs costumes ridicules, leurs stylos magiques (un peu plus gros et plus longs, les stylos chez les mecs hum hum), leurs séances de transformation (au lieu de "Make Up !", ils crient "Love Making !").La question est : COMMENT en suis-je arrivé à regarder un truc pareil ? Eh bien je regardais un comparatif entre DB Super et DBZ... Puis un comparatif entre Sailor Moon et Sailor Moon Cristal... Puis ce petit film d'animation que vous avez tous vu au moins une fois, "Laundry day".HilarantQuand soudain... ça !En quoi consiste ce manga ? Sa seule raison d'être est de parodier Sailor Moon. Les dialogues sont débiles. Les situations forcées. Par exemple, une discussion philosophique entre deux membres du gang sur un condiment japonais dégueulasse vient aux oreilles d'un loser qui ne bouffe que ça et qui pour se venger se transforme en monstre... sous forme dudit condiment, avec des pieds et des bras. "Je vais me venger des gens qui n'aiment pas *tel condiment*."Vous l'aurez compris, le "thème" de chaque épisode (l'originalité, la solitude, le narcissisme, la compétitivité) fait l'objet d'une discussion philosophique entre les personnages et ensuite un monstre apparaît pour se faire faire la morale par le groupe avant de subir toujours la même attaque stupide à la "frisbee lunaire" (sauf que là c'est un champignon atomique en forme de coeur). L'ennemi subit un orgasme inhumain et s'effondre de plaisir avec la chemise et le pantalon déboutonnés et de la buée sur les lunettes.Les 5 mecs utilisent des noms d'attaque complètement connes comme "l'attaque on s'en branle" avant d'enchaîner sur l'attaque "J'aurais pas dit mieux" ou "l'attaque je suis génial".La mascotte du groupe, un wombat rose, leur attache furtivement un bracelet plus vite qu'un clandestin à Montmartre.Dès lors, ils sont pris de douleurs atroces dès qu'un ennemi de l'amour se pointe dans les environs, si d'aventure ils refusent de "faire l'amour" à l'ennemi. "Love making" est en fait le nom de leur transformation en princes de l'amour.Parmi les 5 guerriers, le plus jeune et le plus gay se démarque par sa blondeur. Il tombe raide dingue du Wombat (qui au lieu d'être une petite chatte mignonne dans Sailor Moon a en fait la personnalité d'un vieil homme) et veut toujous lui faire "des câlins". Plus la série avance, plus on se demande si ces câlins sont innocents.J'en suis à l'épisode 7 et il devient clair que le blondinet viole la mascotte régulièrement. C'est un peut comme si Bunny molestait Luna...Le déguisement de Luna, dans Sailor Moon, c'est que c'est un chat noir. Mais un Wombat rose ne passe pas inaperçu. Alors, Wombat se fait porter par le professeur qui chapeaute le faux club d'étudiants que les 5 protagonistes utilisent pour glander... Mais les circonstances de la prise de possession du corps du professeur par Wombat sont assez sinistres... et hilarantes.Le blondinet a clairement le rôle de "leader" et c'est le plus con de la bande, comme Bunny dans Sailor Moon. Il est le centre d'attention des 4 autres qui ne cessent de lui dire de grandir un peu.Evidemment, c'est gay. Gay gay gay. Tout le monde est gay. Même ceux qui ne sont pas gay sont gay ou se retrouvent dans des situations hyper-gênantes où ils passent pour des homos malgré eux.Il n'est pas rare que la situation dégénère pour rien. Par "dégénérer", j'entends des situations où deux mecs se retrouvent tout à coup à se chatouiller en rigolant comme des cons alors hihihi ça a l'air marrant donc un troisième les rejoint et les autres essayant de les séparer ils finissent tous par terre à se tripoter les uns les autres... Mais c'était un sort que leur a lancé le méchant...C'est hilarant, c'est choquant, c'est ultra gay, il y a plein de références à d'autres mangas et même des sous-titre (anglais pour moi) arrivent à faire rire.Les moralités n'ont aucun sens. Ou alors, la morale bafoue tout sens moral, justement. "Il faut s'aimer soi-même et rien d'autre".Moi... J'ai trouvé ça drôle. Pour l'instant, je n'arrive pas à décrocher tellement Sailor Moon en prend pour son grade. Quand on a suivi Sailor Moon, on ne peut que rire des frasques de ces jeunes éphèbes.J'en suis à un point ou les quiproquos les font douter les uns des autres de leur amitié... Evidemment parce qu'ils s'imaginent que l'un est amoureux de l'autre. Evidemment, celui qui veut absolument éviter ça passe pour l'amoureux et sa "victime" qui reste apparemment impassible est "troublée" en son for intérieur.J'espère que vous aimerez autant que moi.