... c'est Styx 2: Shards of Darkness et c'est bien dommage !Il suffit de voir cette vidéo de gameplay pour se rendre compte déjà que techniquement il est superbe, qu'ensuite j'adore le chara-design des personnages, enfin j'adore ce genre de jeu avec de l'infiltration et un level design hyper travaillé qui laisse plusieurs possibilité de gameplay pour terminer une mission. Et en plus il sera jouable en coop, que demander de plus?Perso je le prends day one avec horizon et nier automata !