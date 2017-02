En 2016 le marché du JV en France a représenté 3,46 milliards d'euros ! Il est en passe de devenir la première industrie culturelle en france !



3,46 milliards d’euros. C’est le chiffre d’affaires réalisé par le marché du jeu vidéo en 2016, d’après les données communiqués par le SELL, syndicats des éditeurs de logiciels de loisirs, le 2 février 2017. Le marché est en croissance porté par le dynamisme des 3 écosystèmes : les consoles, les PC gaming et les mobiles.



"La console, qui représente 63% du chiffre d’affaires du marché, a permis au jeu vidéo de dépasser pour la première fois le pic de la génération 7 de consoles (Nintendo Wii, Xbox 360 et Playstation3) avec la génération 8 (Nintendo Wii U, Xbox One, Playstation 4).



La console est portée par les ventes software : les jeux vidéo ont généré 1,25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016, que ce soit en physique ou dématérialisé. Julie Chalmette, nouvellement élue à la tête du SELL, explique que les ventes de consoles ont connu une régression cette année, une tendance qui ne devrait pas perdurer en 2017. "La génération 7 est arrivée en fin de vie et ne vend plus de jeu. La génération 8 entre dans une nouvelle phase avec des consoles à prix moindre," affirme-t-elle.



Le dématérialisé dépasse le physique en 2017



57% du chiffre d’affaires du marché du jeu vidéo provient des ventes des jeux. Pour la première fois, 46% des ventes software sont dématérialisées, contre 40% des ventes en physique et 14% sur mobile. "Une situation qui inquiète les distributeurs, explique Julie Chalmette, mais il y aura des réponses et des opportunités en 2017," poursuit-elle."



Les PC gaming se sont bien installés en 2016 et ont même dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les PC de bureau ont généré 105 millions d’euros de revenus et les PC portables 353 millions d’euros. Les accessoires ne sont pas en reste à 111 millions d’euros, en tête les écrans gamer, suivi des souris et des claviers.