Après de multiples nouvelles et quelques images faisant office de mise en bouche, voici enfin une première bande-annonce pour le sanglant retour dedans sa cinquième et dernière saison. Cela s'annonce plutôt bon :En passant chez, la série ne se retient plus et nous livre un Jack qui n'a plus de limites, ses ennemis non plus d'ailleurs. Cette fois, plus de procédés bien trouvés par les créateurs pour atténuer la violence (qui était tout de même bien présente dans les précédentes saisons, remercions les robots à l'huile noir), le sang rouge coule bien et les affrontements s'annoncent moins cléments envers le pauvre Jack.Je regardais un peu cette série plus petit et je me suis surpris à l'aimer davantage quand j'ai revu plusieurs épisodes l'année dernière, ayant appris que la dernière saison viserait les adultes, il fallait bien se remettre un peu dans le bain. Même si certains trucs ne tiennent plus trop la route quand on regarde une fois plus vieux, ça reste appréciable à mater, surtout pour les combats très bien animés.J'attends en tout cas cette cinquième saison avec impatience, la bande-annonce donne bien envie : animation toujours aussi bonne, histoire plus sombre et qui va enfin prendre fin, combats qui s'annoncent plutôt cool et surtout, cette musique de fou quoi.Normal, c'estderrière, qu'on a pu découvrir grâce àet qui a livré des morceaux de folie dans. Rien ne confirme qu'il fera des musiques originales pour la série cela dit, puisque leréutilise des morceaux de ses albums, malgré tout, ça reste fun.Vivement le 11 mars !