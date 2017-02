Salut à tous,



L'équipe de Deformers et moi voulons vous adresser un grand «MERCI!» à tous ceux qui nous ont aidés durant nos tests alpha et techniques, ainsi que ceux qui ont partagé leur enthousiasme et leur soutien pour Deformers depuis son annonce !



Le but de ces tests étaient de marteler nos serveurs et de récupérer des données qu'on ne peut voir lors du développement - il y a beaucoup de "premières" pour nous quand il s'agit de Deformers car c'est un jeu multijoueur en ligne avec des modes de jeu, un matchmaking et plus encore.



Les retours et les données que nous avons recueillies au cours des dernières semaines ont été incroyablement précieuses et perspicaces ; Cela nous a aussi permis de faire le point et un choix difficile sur le report du jeu qui était prévu le 14 février afin que nous puissions consacrer plus de temps à corriger vos retours sur le jeu et assurer de vous offrir la meilleure expérience possible. Ce temps supplémentaire offrira également encore plus de possibilités de recueillir des commentaires supplémentaires et d'inviter d'autres personnes à essayer Deformers.



Nous vous remercions encore une fois pour vos commentaires et votre soutien. Restez à l'écoute pour de nouvelle mise à jour sur l'avancement de Deformers, y compris sur notre prochain Steam Open Beta et la date de sortie révisée!

Yo mes boulettes !Je suis peut être un des rares ici à attendre ce jeu (y'a même pas de fiche, ni news) Bref, le prochain bébé de Ready at Dawn, Deformers normalement prévu pour le 14 février prochain sur PC, PS4 et Xbox One est repoussé... sans date pour le moment.