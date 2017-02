Voici une Information concernant un jeu sortant sur Nintendo Switch :Le titre d'EA en préparation sur Nintendo Switch est la franchise sportive immensément populaire FIFA. Le jeu sera bien FIFA 18 et est développé par l'équipe de Vancouver. En effet, Peter Moore précise bien qu’il s’agira bien de ce titre, et qu’il sortira plus tard cette année en même temps que les autres versions. Il ajoute qu’il est impatient de voir ce qu’offrira la Nintendo Switch. Il est d'ailleurs impressionné de voir les affiches dans les enseignes Fnac à Paris. Il termine en précisant qu’il s’agira d'une version personnalisée pour la Nintendo Switch…Source : https://mynintendonews.com/2017/02/06/fifa-on-nintendo-switch-is-fifa-18-and-custom-built-by-the-vancouver-team/