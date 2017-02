''L'homme fort de C8, Cyril Hanouna, va passer prochainement de la télévision au cinéma avec Scary Baba Hotel (Baba étant le surnom de l'animateur). Une comédie façon Scary Movie, avec au casting la plupart des chroniqueurs de Touche pas à mon poste : Gilles Verdez, Jean-Michel Maire, Matthieu Delormeau, Capucine Anav ou Enora Malagré seront à l'affiche de ce long-métrage, dont le tournage pourrait commencer cet été ("On va essayer, mais ça va être un peu dur"), a assuré Cyril Hanouna dans l'émission Les médias en folie, diffusée sur My Radio Star. Le pitch ? Convoqués chez le notaire, l'équipe de l'émission et Hanouna apprennent qu'un fan leur légué son hôtel de campagne. "On arrive là-bas, et dès le premier soir, il y a un meurtre. (...) Il y en a un qui veut récupérer tout l'hôtel pour lui, donc il va essayer d'éliminer tous les chroniqueurs et moi", explique l'animateur."Ça avance très très bien, on est en train de l'écrire", précise-t-il. Deux amis de Cyril Hanouna et Jean-Luc Lemoine travaillent actuellement sur le scénario. Pour le moment, pas de date de sortie.''