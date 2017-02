Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 6

Le personnage le plus chiant : Oerba di Vanille







On continue le 30-Day Video Game Challenge avec aujourd'hui, le personnage de jeu vidéo le plus chiant. Alors, évidemment, il y en a un paquet des têtes à claques dans le jeu vidéo, mais on poursuit la thématique Final Fantasy avec la rouquine délurée de Final Fantasy XIII.Je crois que je n'ai jamais autant détesté un personnage dans un RPG et pourtant d'autres ont mis la barre très haut. J'ai détesté Vanille de A à Z, car en plus d'être un océan de niaiserie, le scénario nous prouvera qu'il s'agit d'une façade et qu'elle est en réalité encore plus détestable que ça. On ne va pas révéler pourquoi exactement pour ceux qui n'ont pas terminé le jeu, mais Vanille est un personnage d'une hypocrisie assez inouïe et que cela implique d'autres personnages de l'équipe. Bref, elle a à elle seule mis en danger la suprématie des Rousses sur le monde et rien que pour ça, c'est impardonnable.