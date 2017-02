SEGA Sammy Holdings révèle aujourd'hui ses résultats financiers au troisième trimestre de son année fiscale 2017, soit du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2016.Au troisième trimestre de l'année fiscale 2017, le maître de l'arcade et du pachinko affiche ainsi un chiffre d'affaires de 2.355 milliards d'€ en hausse de 16.6% sur un an. Les bénéfices opérationnels sont de 289.265 millions d'€ (+189.8%) alors que les profits nets sont de 301.328 millions d'€, ces derniers explosent à hauteur de +462.1%.Du côté du secteur de l'Entertainment Contents Business qui inclut jeu vidéo grand public, arcade, animation, jouet et amusement center, le chiffre d'affaires est de 1.281 milliard d'€ (+13.7%) et les profits sont de 126.884 millions d'€ (+449.4%).SEGA Games a par ailleurs distribué 8.130.000 jeux, dont 1.550.000 au Japon et 6.580.000 à l'étranger, avec notamment Football Manager 2017 et Yakuza 6, fin 2016.