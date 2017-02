Hello la sphère,Petit message pour ceux qui habite près de Bonneuil sur marne (RER A - Sucy Bonneuil). En allant chercher The Last Guardian à l'espace culturel de Leclerc tout à l'heure, je furetais dans le rayon jeux (le vendeur prenait une plombe pour aller me le retirer donc j'en ai profité) et j'ai constater que God Eater 2 Rage Burst comprenant le 1 en code de téléchargement était vendu 20 euros sur Ps4 et Vita.Pour ceux qui attendait une baisse de prix ou une promo, foncez y, il semblait y avoir un bon paquet en rayonPerso, j'ai pris le mien histoire de rentabiliser ce long voyage jusque là-bas.Peace ✋