Tout d'abord, nous apprenons la date de diffusion de la saison 2 de!!!En effet celle ci débutera leCette deuxième saison couvrira l'arcdu manga !Une petite vidéo sur Deku et Katchan est dispo pour marquer l'occasion :+ Rappel du trailer de l'arc :______________________Ensuite, un nouveau wallpaper de Shingeki No Kyojin a été diffusé !!!La série débutera le(No TrollJe vous laisse sur le trailer de la saison (dispo depuis pas mal de temps) :Vivement !Source : http://adala-news.fr/

