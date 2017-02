Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le développent du jeu est terminé. La bonne nouvelle a été partagée sur Twitter par Monolith Soft, et plus précisément le développeur Yasuyuki Honne, avec une image mettant en vedette les membres de l’équipe, Shigeru Miyamoto inclus. Le jeu ne subira donc plus de retard et sortira bien le 03 mars prochain, sur Nintendo Switch et WiiU…Source : http://www.trustedreviews.com/news/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-has-finally-gone-gold