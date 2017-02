Hello tout le monde,Pour les soldes d'été 2017, je me suis fixé comme objectif de prendre un téléviseur "4k".En espérant que les % soient tout aussi intéressant qu'actuellement:" http://www.fnac.com/TV-LG-55B6V-OLED-UHD-4K/a9579448/w-4?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ectrans=1&Origin=CMP_SHOPPING_TEK&adhce=crtdcvrt2014 Mais bon je n'ai pas encore mis assez de côté.Outre l'achat de la "Tv", je m'étais fixé comme objectif d'attendre la fin de "l'E3" afin de m'orienter sur la ps4 pro ou la scorpio.Mais un arrêt de wow et la revente du ..... ( censured) me permettent de me faire plaisir et de me reprendre une Ps4, et cette fois ci en version pro!Pour la scorpio, nous attendrons de voire les titres proposés et ce qu'elle a dans le ventreJ'irai me chercher la console cette semaine. Je l'ai mise de côté et je l'accompagnerai de Nioh.J'aurais aimé que les membres de la communauté me guide sur des titres à acquérir absolument"Exclusif de préférence" car les multi platerforme, je les prends sur pc ou en compte partagé sur oneMerci à vous