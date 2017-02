Apparu depuis quelques heures sur YouTube, le trailer annonce l'arrivée prochaine d'un jeu développé par une fan base, sous le nom TimeSplitters: Rewind. Voir le trailer sur le site source. Alors oui, on sait ce que vous allez nous dire. C'est du fan game, il y a peu de chances que ce soit un gros jeu et encore moins que Crytek autorise une release officielle... mais détrompez-vous, puisque le projet a reçu le soutien complet de Crytek!

Who likes this ?

posted the 02/06/2017 at 12:37 PM by kokiri