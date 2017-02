Tout le monde gueule sur les Remake mais je crois que c'est trois grandes icônes des années 90 vont mettre tout le monde d'accord surtout qu'ils arrivent soit cette année soit l'année prochaine.Petite présentation et leurs dates de sortie (rumeur) pour des jeux légendaires qui sont restées toujours dans mon cœur malgré les années et c'est avec un grand plaisir que j'attends leurs nouvelles versions :-Crash Bandicoot 1,2 et 3 RemakeDate de sortie (Rumeur) : Fin d'année 2017 Novembre-DecembreTout simplement culte qui n'a pas mangé un fruit Wumpa dans sa vie? franchement...Espérons un CTR Crash team racing par la suite, avec un mode en ligne pour des heures de fun.-Final Fantasy VII Remake Partie IDate de sortie (Rumeur) : 2017 - 2018 c'est assez vague mais les fans espèrent une sortie cette année pour les 20 ans, moi je mise sur un bon 2018 pour faire sortir une editon complete a FF XV en fin d'année.FF VII est une légende du JV, une icône et sa présentation E3 a écraser n'importe quoi sur Youtube quoi qu'il arrive on l'attends tous et malgré que le jeu soit en 5 parties, on partira tous l'acheter day one !Tout simplement légendaire cette musique !-REsident evil 2 : RemakeDate de sortie (Rumeur) : Janvier 2018 pourquoi? et bien...Resident evil Rebirth HD = Janvier 2015Resident evil 0 HD = Janvier 2016Resident eVII = Janvier 2017Pour les 20 ans de RE 2 = Janvier 2018 ?Resident Evil 2 fait partie des jeux les plus cultes de la PS1, un monument du JV et un des meilleurs Resident Evil, demander par les fans en Remake depuis des années et des années (après le Rebirth sur Gamecube exactement) le voila enfin sur PS4/ONE et surement PC. Toujours selon des rumeurs un vraie trailer d'annonce se fera a l'E3 2017 avec une démo (comme RE 7 ) en tout cas on l’attend tous impatient surtout après Resident Evil Rebirth considéré comme le meilleur Remake de tous les temps.Bordel trop nostalgique le machin j'espère qu'ils vont garder les musiques originales Capcom!Bonus Remake très demandé :Merci la Playstation 1