Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 19 au 25 janvier 2017 :On remarquera que le jeu Dragon Quest XI sur Ps4 et sur 3DS occupe une bonne partie du podium, avec Final Fantasy VII Remake entre les deux versions. Le jeu The legend of Zelda : Breath of the Wild sur WiiU est toujours présent, et sa version Nintendo Switch fait son entrée. C’est pour le moment le seul titre sur Nintendo Switch présent…Source : http://www.gonintendo.com/stories/273399-famitsu-s-most-wanted-january-19-25-2017