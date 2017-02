Salut les mecs, comme le titre l'indique, je cherche en ce moment des joueurs qui joueraient encore à Destiny sur PS4 pour des Raid, de préférence des joueurs avec un niveau de lumière de 360 minimum..J'ai repris il y a quelque semaine avec mon frère et mon neveu (on est au niveau de lumière 397-399, on est Titan, Chasseur et moi Arcaniste), du coup les raid à 3 c'est chaud et c'est pas évident de trouver des joueurs FR qui accepte de rejoindre, la plupart ayant leur groupe etc.Du coup on est déjà 3, on aurait bien besoin d'un petit coup de main, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'ajouter, mon ID PSN c'estSinon je viens tout juste de créé un clan, si ça vous dis aussi de nous rejoindre faites moi signe.