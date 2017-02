Hier, c'était leet en cette sainte période chez nos amis américains, il y a toujours une flopée de nouvelles bande-annonces qui déboulent. Il y en a pas mal qui sont sur la Toile mais en tant que grand fan des pirates, je me dois d'en partager au moins une, celle de(oh, ce nom français... brrrr).On voit surtout les nouveaux méchants, qui en imposent pas mal avec un navire assez particulier et un aspect des plus macabres (même si la fameuse bande à Barbossa du premier film reste toujours imbattable) et après, on a de rapides aperçus des stars de toujours, Barbossa, William Turner et Jack Sparrow, étrangement assez peu présent dans les divers matériaux de promotion, peut-être est-ce lié aux différents déboires de l'acteur l'année dernière... allez savoir.Enfin bref, je vous laisse désormais profiter de ce sympathique nouveau(même s'ils auraient pu se passer de mettre dudessus, ok, ça a bien marché avecet je le vois bien dans des films depar exemple mais, un peu bof mais bon) :