Voici le Top allant du 30 janvier au 05 février 2017 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Les jeux Resident Evil 7 reste stable à la première place, Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue perd dix-huit places, Tales of Berseria quitte le classement, Final Fantasy XV gagne huit places, The Last Guardian réintègre le classement, Pokemon Sun reste stable, Pokemon Moon gagne trois places, Watch Dogs 2 perd trois places, Assassin's Creed : The Ezio Collection perd deux places, The Elder Scrolls V : Skyrim : Special Edition gagne trois places, Mafia III gagne trois places, Fallout 4 reste stable, Grand Theft Auto V reste stable, Uncharted 4 : A Thief’s End perd quatre places et Rise of the Tomb Raider 20 Year Edition fait son retour et Far Cry Primal perd deux places…Source : http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/