Cette nouvelle aventure sera éditée sur 3DS au Japon dans la cadre du(le jeu original Tantei Jingūji Saburō a été développé et publié par Data East in 1987). Comme les précédents épisodes avaient été édités en Europe, nous avons donc une chance de voir apparaître le jeu sur nos étalages (ou au moins via l'eShop).Jake Hunter: Ghost of the Dusk est donc annoncé pour 3DS par Arc System Works. Le jeu arrive cinq ans après la sortie de l'épisode "Rondo of Revenge" sur 3DS en 2012. A noter que Arc System Works va réaliser des remakes des précédents jeux Jake Hunter pour les porter sur l'application smartphone Jake Hunter: App Series, qui est prévue de sortir durant l'été 2017 au Japon.