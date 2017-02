Je vient de finir Daredevil saison 2 et c'est la meilleure série de super héros jamais crée pour le petit écran ! J'aurai tellement voulu avoir une serie Batman de cette qualitéChapeau marvel et bravo netflix de prendre des risques de la sorte

posted the 02/05/2017 at 09:55 PM by shiroyashagin