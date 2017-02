Je viens de terminer FF15, j'ai lancé un new game + mais je voulais savoir ce qu'il advient des quêtes :



En effet, en new game + je n'ai plus aucune quêtes en cours, on peux refaire celles qu'on avait en cours ? Il faut avancer dans le mode histoire pour ça ?



Ou dois-je repartir de ma sauvegarde avant la fin du jeu, en sachant que je ne vois pas comment retourner de la citadelle, sur la carte du monde.