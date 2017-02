Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 5

Le personnage auquel je m'identifie le plus ou à qui j'aimerais ressembler







Bon, on va pas faire dans la psychologie de comptoir mais le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est sans doute Squall Leonhart et c'est une des raisons pour lesquelles Final Fantasy VIII est de loin mon épisode préféré.Squall, c'est le personnage qui a l'air d'un gros connard froid et hautain de loin et c'est également l'image que je renvoie quand on ne me connaît pas (bon, ça se confirme aussi quand on me connaît en fait). Le gars à qui t'as pas envie de parler en amphi parce que t'as l'impression qu'il va directement t'envoyer bouler, quoi. Alors qu'en fait non c'est une façade et c'est quelqu'un sur qui tu sais que tu peux compter.Ce que j'aime aussi chez lui, c'est sa façon de voir les choses. Quand tu fais des erreurs, il ne te blâme pas, mais il te fait comprendre que tu dois les assumer, sans te dédouaner. J'aime aussi son cynisme et les réactions qu'il peut avoir quand on lui parle, des pensées cinglantes qu'il ne va pas forcément exprimer mais que tu peux lire dans le jeu ("c'est un jeu vidéo M. Hibou, pas un conte de fée"). Bref, vive Squall.