Yo mes ghosts !Week end beta pour Ghost Recon Wildlands, nouveau jeu coop multijoueur online d'Ubisoft.On connait déjà "la soupe" open world made in Ubisoft et on commence un peu à se lasser de ce manque de créativité. Je me demande quand vont t-il réagir et s’apercevoir que les joueurs ont la nausée de leur open world générique et copié collé qu'il transpose sans réel effort de licence en licence.Le pire reste leur fierté quand ils annoncent que 400 personnes ont bossé sur leur projet...mais y'a rien de positif dans ça ! Car c'est souvent le gros bordel dans leur production et il en ressort un paquet de bug techniques car tout le monde bosse dans son coin sans aucun cohérence.Bref, j'aime les jeux Ubisoft mais ça reste des jeux bouches trous qu'on fait qu'en on a un creu de gros hit ou pour pas s'ennuyer l'été, de bons jeux mais pas de très bons ou d'excellents par manque d'ambition et d'un travail d'usine.Alors cette BETA de Ghost Recon Wildlands, commençons par les choses qui fâchent avec une technique à la traine. Oui je sais c'est une (fausse) Beta (Demo cachée) mais à 1 mois de la sortie on peut se poser des questions sur la finition du jeu.Ici on ne parle même pas d'un polish général mais de soucis technique entre le clipping, popping, buferring de texture, animation, bug de placement, de respawn, d'objecif, la conduite des véhicules.Oui, y'a encore pas mal de taf !! Beaucoup d'optimisation, de réglages et de corrections sont à prévoir par les équipes mais en l'espace d'un mois es-ce encore possibleDe mon avis, le jeu devrait être repoussé à fin mai / début juin pour sortir dans un état acceptable.Sinon les bons pointsLa météo dynamique vraiment top, couplé au cycle jour nuit cela donne un aspect vraiment réel sur l'approche de certains missions.Le jeu sent qu'en même bon la Bolivie avec une ambiance particulière soignée ! Des décors sublimes mixés une bande son géniale, un peu de rap chicano et des musiques traditionnelles.Et c'est souvent le point fort des jeux Ubisoft, on voyage dans leur jeu suffit de voir le travail fait sur Far Cry Primal qui est juste incroyable.Justement bonne transition car si je devais définir ce Ghost Recon Wildlands, je dirais simplement que c'est un Far Cry en Coop tellement le jeu reprend les mécaniques de gameplay déjà bien huilés de son grand frère. A savoir qu'on peut parfaitement y jouer solo en donnant nous même des directions à notre escouade géré par l'IA.Personnellement ça me dérange pas tellement car cela permet vraiment d'explorer la carte et ainsi de découvrir les moindres recoins mais comme je le souligne dans "la parenthèse" c'est l'overdose de ce système qu'Ubisoft copie colle à foison sur chacun de ses open world.L'avantage de ce style de game design est qu'on a constamment quelques choses à faire ou a découvrir, l’inconvénient, rien n'est vraiment lié, le scénario principal est sur-coupé, la répétitivité des missions.Bref, je ressors de cette BETA de Ghost Recon Wildlands avec un avis plutôt bon mais avec beaucoup d'interrogations sur la qualité technique du jeu ainsi que sur le pouvoir captivant du scénario.Je le prendrais pas day one, déjà car en mars y'a Horizon Zero Dawn et Zelda Breath of the Wild mais aussi NiER.Mais si il n'y a pas de Far Cry annoncé pour la fin de l'année, je risque de me le prendre cet été.