je vous propose deux vidéos de mon run en Facile pour faire tous les trophées chiants en un Run. J'ai fini le jeu en 2H22 (et vous pouvez faire beaucoup mieux car j'ai fait beaucoup d'erreurs), moins de 3 soins (une seringue stéroïde et un soin petit), les 3 BOX (obligatoire 2 au test de Lucas et le dernier à la mine) et durant ce run j'ai récupéré tous les fichiers, Monsieur EveryWhere et toutes les pièces antiques.



Bref la totale si vous voulez gagner un maximum de temps pour votre platine. Attention j'avais les munitions illimitées aussi, à prendre uniquement après le test de Lucas car si vous ouvrez le coffre au début ça fera 4 box. Faite comme moi, quelques munitions a gauche a droite lors de la première partie du jeu ce n'est vraiment pas très compliquer et juste après le test de Lucas (2eme Box) la c'est parti pour les munitions illimitées.



Pour avoir les Munitions illimitées il faut finir le jeu en Survie donc le best c'est de faire comme moi :



-1er run en normal (Découverte)

-2eme run en Survie (faire l'autre choix pour une autre fin) et les pièces du mode survie

-3eme run facile Speed run et tous les collectibles



Pour les inconvénients c'étaient des lives donc niveau qualité c'est pas top top mais acceptable, des Game over bêtement et des restarts aussi. Vous inquiétez pas ce n'est pas toutes les secondes c'est très rare...



Et la deuxième vidéo vous pouvez directement regarder à partir de 10 min car j'ai fait n'importe quoi au début.



Enfin le plus gros Fail est à 1H00 de la première vidéo, j'étais tellement habitué à prendre une cassette pour Save à cause du mode survie que j'ai ouvert le coffre pour sauvegarder lol quel crétin ne jamais toucher au coffre (2 lucas avant et après le test, et le dernier avant la mine).



Beaucoup se sont fait avoir avec ça donc je le répète attention aux coffres!



