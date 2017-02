La trilogie duprend fin ce soir avec la diffusion à 20h 45 surdu. Nous avions quitté un Michael Corleone ayant atteint des sommets d’inhumanité dans le film précédent, c'est ici unvieilli et en quête de rédemption que nous retrouvons, tandis que la relève incarnée parse prépare.

Like

Who likes this ?

posted the 02/05/2017 at 04:27 PM by vinze