Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La console passe à 299.99 euros et la console avec le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild passe à 349.99 euros. Le 20 janvier dernier, la console était affichée à 319.99 euros et la console plus le dernier Zelda à 364.90 euros. Pour rappel, la console et le jeu sortiront le 03 mars prochain…Source : https://twitter.com/Cdiscount/status/828264431301906460