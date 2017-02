J'ai pensé à :



Deux personnages (du même age) opposées (jeune fille vivant à la campagne et jeune garçon vivant à la ville, avec pour les deux l'envie d'échapper à cet environnement (l'un plus traditionnel, l'autre plus moderne) les deux environnement -autant d'ailleurs sur le plan familial- sont aussi bien mis en valeur sur le plan visuel) qui sont relié par un fil (métaphore principal du film) et qui à la suite d'un événement, peuvent échanger leur corps (et donc aussi montrer le coté féminin du garçon et le coté masculin de la fille, surtout dans la période de l'adolescence, la période des premiers émois et du changement du corps). Une réalisation magnifique qui sait alterner les moments de pure spleen et les moments plus intense (parfois passant de l'un à l'autre en un instant). Un conte philosophique sur l'idée de savoir qui on est et de savoir ce que nous voulons, idéalement (avec cette théorie que je pense, nous cherchons en l'autre, l'idéal de nous mêmes). Existentialisme, métaphysique et romantisme, le tout poussé à son paroxysme avec un zeste d'humour léger.PS : J'aurais aimé écrire le scénario.