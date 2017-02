Voici une Information autour de la Saga Gears of War :Une vidéo est diffusée chaque semaine sur Xbox One et sur Youtube, afin de promouvoir la marque. Lors de la dernière vidéo, Graeme Boyd était présent. En regardant de plus près le T-Shirt qu’il portait, on peut y voir le Logo Gears of War et 5 tirets. Un signe possible d’une prochaine annonce d’un cinquième opus. Réponse surement à l’E3 2017…Source : http://ab-gaming.com/index.php/2017/02/03/xbox-is-gears-of-war-5-coming/