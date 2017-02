Cyber Gadget, une entreprise japonaise, sortira en Mars prochain son "PlayStation 4 Save Editor " au prix de 7800 yens (env 65 euro) ou 14800 yens pour 3 licenses, car oui en effet ce sera un logiciel utilisable uniquement sur PC.Ce dernier vous permettra en rapatriant vos saves de la PS4 a votre PC via clé USB d'activer des cheats (augmentations de stats, d'argents...).Selon Cyber Gadget plus de 80 jeux sont deja compatibles dont notamment FFXV, Persona 5 ou encore Gravity Rush2.

posted the 02/05/2017 at 01:12 PM by guiguif