Salut à la communauté, j'ai besoin de vos conseils!Alors j'ai eu une grande nostalgie des mods que j'installais sur mon PC. Ca doit faire plus de 10 voire 15 ans que je ne joue plus sur PC et ça me manque de pouvoir profiter pleinement de mes jeux. Je suis tombé sur l'article d'Eurogamer à propos du Intel Pentium G4560 à environ 75€. Apparemment il fait bien le boulot pour son prix et ça me motive à me faire un PC gaming pour juste du 1080p et sur certains jeux du 60 fps (type jeux de bagnoles par exemple).Après quelques recherches, je suis tombé sur cette config proposé par un gars :-CPU: G4560, $64-GPU: RX 480 4GB, $200 (Digital Foundry estime que y'a une meilleure "compatibilité" ? avec les Nvidias. Une GTX 1060?-Motherboard: MSI B250 PRO-VD, $70-RAM: 8GB DDR4, $50-SSD: 275GB MX300, $85 (optional) OU un disque dur d'1 To? (j'ai pas besoin de stocké énormément je pense, au pire disque dur externe qui traîne chez moi)-Power Supply: EVGA 430 W1 80+ Bronze, $35-Case: Antec VSK4000E, $31Il en a pour 500$!!! ce que je trouve tout à fait raisonnable mais impossible de trouver les même prix que lui. (blog américain) http://blog.logicalincrements.com/2017/01/building-pc-pentium-g4560/Que pensez-vous de la config? Je suis sur la région parisienne, vous me conseillez de contacter un pote qui s'y connait bien ou d'aller dans une boutique qui le monte à ma place? Je prends tous les conseils pour cette aventureUn budget de plus ou moins 500€ pour la tour.Merci d'avance.