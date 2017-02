Gamekyo le site qu'on a adoré mais qui n'a plus de maintenance, plus de mises à jour, et encore moins une refonte au goût du jour. Ce qui m'a fait rire dernièrement (mais qui est désolant pour le site), c'est le référencement que j'ai vu sur Google, qui n'a pas bougé depuis l'ère ps3/xbox360 :ça fait combien de temps qu'on est au courant de la sortie des ps4 et xbox One sérieux ! ça montre à quel point le site est abandonné et tout le monde le sait bien sur !Alors perso, certes, j'aimerais bien que le site subisse une refonte en responsive pour pouvoir naviguer plus facilement sur mobile ( Pour rappel, la navigation mobile a dépassé la navigation classique en octobre dernier sur internet en général : 51% de navigation mobile en audience dans le monde). Ce qui bloque la refonte du site aussi, c'est l'éditeur d'article, qui n'est pas wysiwyg. Mais un simple script permet la conversionVoilà, c'était le n-ième coup de gueule sur le site, tout est dit