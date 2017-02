Organisé par le Roi Suprême !Goku s'entraîne avec Whis pour se remettre en forme. Puis il se souvient que le Roi Suprême lui avait promis d'organiser un tournoi d'arts martiaux impliquant tous les univers ! Goku utilise immédiatement le bouton qu'il avait reçu du Roi Suprême pour en discuter avec lui, mais... ?! Goku est surmotivé, mais Beerus et Whis... ?! Le plus grand tournoi d'arts martiaux de l'univers est sur le point de commencer !! Goku n'a absolument pas peur du Roi Suprême, tandis que Beerus et les autres tremblent devant lui... ?!(Traduction DB-Z.com)

posted the 02/05/2017 at 10:21 AM by diablass59