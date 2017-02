Salut à tous, je tenais à vous présenter le futur salon "Luxembourg Gaming Xperience 2017 (LGX 2017) qui se passera au Luxembourg les 12,13 et 14 mai. Plus précisément dans le complexe du Casino de MONDORF.Il y a aura une belle zone Arcade. En fait non, deux zones arcadeA l'extérieur du complexe on pourra trouver un Bus rempli de bornes d'arcade, mais avec aussi une démo de l'oculus rift et autres joyeusetés.A l'intérieur une dizaine de bornes seront présentes. On retrouvera des US/Euro comme Pac man, galaxian mais aussi de la Japonaise avec de la Sega Blast city. Tout ceci présenté par notre partenaire présenté par Tryptik GAMES.Dans le salon Floriane et son équipe auront un stand pour vous présenter des consoles customisés réalisés à l'aérographie.Il y aura également la finale d'un tournoi LOL, un espace rétro gaming qui comprends une grande zone pour jouer aux consoles rétro mais aussi un espace ou seront exposés de belles pièces (Atari jaguar, du NEC, De la 3do, NeoGeo, des jeux US, du Jap etc...)Un grand concours cosplay, Just Dance, des drônes, et d'autres surprises.Pour plus d'infos, vous pouvez suivre le site www.lgx.lu qui sera normalement actualisé toutes les semaines avec des news. , je mettrai également ici les infos que je récupère au fur et à mesure