Voici une Information autour de la Ps4 et de la PsVita :- Dynasty Warriors : Godseekers (PSN) – 01 février- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – 03 février- 8 Days (PSN) – 07 février- Kitty Powers’ Matchmaker (PSN) – 03 février- Ni-Oh – 08 février- Uncanny Valley (PSN, cross-buy) – 08 février- Deformers – 14 février- For Honor – 14 février- MX Nitro (PSN) – 14 février- Semispheres (PSN) – 14 février- Sniper Elite 4 – 14 février- The Walking Dead : A New Frontier Season Pass Disc – 14 février- Malicious Fallen (PSN) – 21 février- Night in the Woods (PSN) – 21 février- Ys Origins (PSN) – 21 février- Sublevel Zero Redux (PSN) – 22 février- Berserk and the Band of the Hawk – 24 février- LEGO Worlds (PSN) – 24 février- Warhammer 40,000 : Deathwatch – 24 février- Torment : Tides of Numenera – 28 févrierSur PlaystationVR :- Dexed (PSN) – 01 février- Psychonauts in the Rhombus of Ruin (PSN) – 21 février- Dynasty Warriors : Godseekers (PSN) – 01 février- Uncanny Valley (PSN, cross-buy) – 08 février- Ys Origins (PSN) – 21 février- Berserk and the Band of the Hawk (PSN) – 24 févrierLes DLC prévus :- Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 ‘Road to Boruto’ (Ps4) – 03 février- Resident Evil 7 ‘Banned Footage Vol. 2’ (Ps4) – 14 février- Deus Ex: Mankind Divided ‘A Criminal Past’ (Ps4) – 23 févrierUn mois assez chargé donc…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/01/30/february-2017-new-ps4-games-psvr-ps-vita-releases-in-north-america-and-europe/#/slide/1