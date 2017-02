Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Lors du RTX Sydney 2017, qui a lieu du 04 au 05 février 2017, Greg Miller a demandé à Hideo Kojima pourquoi le jeu est une exclusivité PlayStation. Il a déclaré qu'il voulait s'assurer que le premier jeu comme un développeur indépendant serait un succès majeur et qu'il savait qu'il y aurait peu de chance d'échouer sur PlayStation. Hideo Kojima a aussi déclaré qu'il avait choisi PlayStation en raison du respect mutuel et parce qu'il travaillait avec l'entreprise depuis plus de 20 ans. Sony ne l'avait jamais forcé à imposer la VR sur le jeu et il aurait un fort contrôle sur la promotion et la publicité du titre. Il est aussi revenu sur le trailer E3, en précisant que très peu de développeur auraient autorisé de montrer un personnage nu. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4, mais n’a pour le moment aucune date de sortie…Source : http://press-start.com.au/news/playstation/2017/02/04/heres-death-stranding-playstation-exclusive/