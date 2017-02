En hommage à notre bon François Fion, voici une oeuvre de valek, rapeur devant l’éternelCe sens du rythme me laisse sans voix !PS : là j'ai fait l’article ultime, du fond, de la forme, un taf monstre, je suis émotion !PS BIS / bonus

Who likes this ?

posted the 02/04/2017 at 08:52 PM by darksly