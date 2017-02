Dans cet article, j'aimerai vous présenter un projet de jeu vidéo qui me tient à coeur. Je suis en train de faire un jeu avec des amis dans lequel la bêta de celui-ci vient tout juste d'être disponible en téléchargement.Des amis et moi-même avons crée un petit puzzle-game 2D sur PC. Nous sommes une petite équipe composée de 3 personnes (un graphiste/compositeur, un programmeur et un concepteur/chef de projet).Je suis le créateur du projet et le concepteur du jeu, étant fan de puzzle game du style tetris et puzzle league, notre jeu qui s'intitule "Checksum" va partager quelques points communs avec ces jeux. Il s'agit avant tout d'un petit jeu amateur gratuit qui a été réalisé avec de petits moyens. Ce projet à débuter en août 2016.Au premier visuel, le jeu se présente comme un puzzle-game très classique qui s'inspire de plusieurs standards du genre de la grande époque. le joueur va évoluer dans un tableau contenant des blocs qu'il faudra faire disparaître le plus rapidement possible avant que l'un d'eux atteigne le haut du tableau. L'objectif reste toujours le même: Il faut rester en course le plus longtemps possible et réaliser le score le plus élevé.Au-delà de ces quelques similitudes avec des jeux comme Tetris, le gameplay change radicalement avec les titres précédemment cités. Pour commencer, les blocs ne vont pas être de couleurs différentes ou de forme diverses (rond, triangle, hexagone par exemple) mais chiffrés. Ces blocs pourront prendre 9 valeurs différentes soit les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Des chiffres? Mais on va faire que des calculs alors?Oui et non, vous n'aurez pratiquement aucun calcul à faire (les rares calculs se limitent à de simple addition avec de petits chiffres). Dans Checlsum, le gameplay se repose avant tout sur la manipulation des chiffrées et de leur gestions dans la zone.Avec 9 chiffres soit 9 éléments différents, il serait beaucoup trop difficile de jouer si le jeu adopte des mécaniques à base de regroupement d'objets par type (couleur, forme, ....). Dans Checksum, vous n'allez ni empiler des blocs, ni les regrouper, ni les aligner mais les marquer en fonction des objectifs que le jeu vous imposera. Je ne vais pas détailler le jeu plus que ça, j'ai réalisé une vidéo qui explique clairement le concept du jeu:Le jeu est actuellement dans une version bêta qui ne demande qu'à être testée par vos soins. Nous avons besoin de retours pour améliorer les mécaniques du jeu et corriger d'éventuels bugs. Actuellement cette bêta ne présente qu'un seul mode de jeu intitulé "20 LEVELS". Comme son petit nom l'indique, il s'agit d'un mode "Marathon" dans lequel il faut atteindre le 20ème niveau sans perdre. Bien sûr plus vous avancez dans les niveaux, plus la difficulté sera importante. Vous pouvez faire soit le meilleur score soit terminer les 20 niveaux qui compose ce mode de jeu le plus rapidement possible.D'autres ajouts sont prévus dans le futur, on souhaite ajouter si possible un mode duel à 2 joueurs ainsi que d'autres modes pour 1 joueur. Le jeu n'est jouable que sur PC.Pour télécharger le jeu, cliquez sur le lien ci-dessous:https://www.dropbox.com/s/e8ocd7qjptapu6i/checksum.0.21.zip?dl=0En téléchargeant le fichier zip vous aurez:- Le jeu (sans blague)- Le manuel d'instruction du jeu en PDF- Une fiche descriptif du jeu en PDFEnvoyez-nous vos meilleurs records. Tous les records que vous nous enverrez seront affichés dans la tableau des records de notre site. Cependant pour que votre record et votre temps soit validé, il faut que :- Vous nous envoyez une capture prouvant que vous avez joué au jeu et fait ce résultat en fin de partie.- Que vous indiquez avec quoi vous avez joué (souris ou clavier).Envoyez-les à l’adresse mail suivante : pleystergames@gmail.comPour plus d’information au sujet du jeu où de notre petite équipe, contactez-nous par ce même mail.Quelques screenshots: