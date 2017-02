Voila on apprend que Sea of thieves sera repoussé, je ne trouve pas que ce soit un drame et je soutiens Microsoft dans sa prise d'initiative concernant les jeux multiLe problème c'est surtout le fait de voir le manque de nouvel IP annoncéC'est pour ca que je donnerai une dernière chance a Microsoft durant l'E3 pour l'achat d'une ScorpioMes derniers jeux seront sea of thieves et state of decay