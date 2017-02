La princesse Zelda : Princesse du royaume d'Hyrule qui a été détruit. Elle décide de partie en voyage afin d’enquêter sur les ruines anciennes dispersées à travers le monde. C'est une jeune fille sage et curieuse, Famitsu précise qu'il s'agit d'un personnage d'une grande complexité. Du fait de sa tenue différente de sa robe blanche vu dans le trailer, Famitsu se demande si Zelda participe directement aux combats.







Mifa: C'est une jeune fille Zora qui vit à Hyrule. Elle possède un pouvoir spécial que les autres Zoras n'ont pas, ce qui explique surement pourquoi elle est introvertie et qu'elle ne parle pas beaucoup. On remarque qu'elle est armé d'une lance et famitsu se demande comment elle l'utilisera.







Darkel: C'est un guerrier Goron qui vit dans les montagnes d'Hyrule. Il est généralement calme, mais lorsqu'il participe à des combats, il devient un véritable guerrier qui se met a hurler en fonçant sur les ennemis.







Reebal:C'est un personnage ressemblant a un oiseau faisant partie de la tribu des Piafs vivant dans les cieux d'Hyrule. Comme les 2 précédents personnages il porte une écharpe la même écharpe bleue et il également armé. Il possède un arc.

IGN France: Interview Aonuma / Miyamoto



Dans le dernier numero du magazine japonaisde nouvelles informations concernantont été dévoilées.L'histoire aura une place plus importante dans ce Zelda et pour accentuer cet aspect Nintendo a décidé de bien plus travailler ses personnages en plus de proposer un véritable doublage (toutes les cinématiques et scènes importantes seront donc entièrement doublées). Famitsu nous présente 4 personnages que nous avons pu apercevoir dans le dernier trailer diffusé par Nintendo.Pour terminé, Shigeru Miyamoto et Eiji Aonuma ont été interviewé par IGN, ce qui nous permet d'avoir des information supplémentaires sur les 3 personnages présentés. Il s'avère qu'ils seront les compagnons d'aventure de Link et l'aideront d'une façon différente par rapport aux personnages des autres jeux Zelda. Peut être qu'ils participeront directement aux combats, ils sont armés après tout. Ou bien seront ils jouables ?(Petit spoil, dans Majora's Mask il était possible d'incarner Kafei pour progresser dans la grotte du voleur. On peut imaginer un système similaire.)sortira lesuret