Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo vient de diffuser la première publicité télévisuelle pour la Nintendo Switch.Vous pouvez la voir à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=qRKV4uMQbg4 La publicité met en avant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le grand titre qui accompagnera le lancement de la console.Pour rappel, la console sortira chez nous le 03 mars prochain…Source : http://www.nintendo-master.com/news/nintendo-switch-premiere-publicite-diffusee-a-la-television-en-france